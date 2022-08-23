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زيلينسكي: سكان القرم تحولوا إلى ضحايا لـ”الاحتلال الروسي”
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زيلينسكي: سكان القرم تحولوا إلى ضحايا لـ”الاحتلال الروسي”

زيلينسكي: سكان القرم تحولوا إلى ضحايا لـ”الاحتلال الروسي”
٠٣:١٩:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن سكان جزيرة القرم تحولوا إلى “ضحايا للاحتلال الروسي”، محذرًا في الوقت نفسه، روسيا، من رد عنيف، إذا شنّت أي اعتداء خلال يوم الاستقلال.

وشدد زيلينسكي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة يوم الاستقلال، على استعداد كييف للرد على أي اعتداء، قائلاً: “ردنا على أي اعتداء روسي سيكون قويًا وواسعًا”.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن بلاده تدافع عن النظام الدولي، وأورد: “سنعيد الحرية للقرم.. لا خيار سوى الانتصار على روسيا وتحرير القرم.. إن سكان جزيرة القرم تحولوا إلى ضحايا للاحتلال الروسي”.

كانت كييف حظرت الاحتفالات العامة التي كانت مقررة هذا الأسبوع، لإحياء ذكرى الاستقلال عن الحكم السوفييتي؛ فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، من خطر وقوع هجمات أكثر شدة قبل الذكرى الحادية والثلاثين لاستقلال أوكرانيا عن الحكم السوفيتي.

وحظرت السلطات المحلية في كييف الفعاليات العامة الكبرى وغيرها من التجمعات المتعلقة بالذكرى السنوية في العاصمة اعتبارًا من أمس الاثنين وحتى الخميس بسبب احتمال وقوع هجمات صاروخية، وفقًا لوثيقة نشرتها الإدارة العسكرية في كييف.

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