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الأسوأ منذ 500 عام.. الجفاف يهدد نصف أراضي دول الاتحاد الأوروبي

الأسوأ منذ 500 عام.. الجفاف يهدد نصف أراضي دول الاتحاد الأوروبي
٠٢:٣٢:٣٤ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن موجة الجفاف الحالي التي تضرب قارة أوروبا هي الأسوأ خلال الـ500 عام الماضية.

وحذر مرصد الجفاف العالمي التابع للاتحاد الأوروبي، من موجة جفاف حادة تضرب أنحاء أوروبا، تتفاقم جراء موجات الحر والنقص المستمر في الأمطار.

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التقرير الشهري الأخير للمرصد سلط الضوء على مخاطر الجفاف الحالي للتربة، مجددًا المرصد التحذير الذي أصدره في تقريره السابق وأشار فيه إلى أنّ الجفاف يهدد نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن انخفاض منسوب الأنهار وانحسار الموارد المائية يؤثران على توليد الكهرباء في منشآت إنتاج الطاقة ويقلصان المحاصيل الزراعية، بحسب الفرنسية.

وتوقع التقرير ازدياد خطر الجفاف في أجزاء كبيرة من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورج ورومانيا والمجر، وفي دول غير منضوية في الاتحاد الأوروبي هي بريطانيا وصربيا وأوكرانيا ومولدافيا.

وقال إن 17% من أراضي أوروبا مدرجة حاليًا ضمن مستوى التحذير الأعلى مقارنة بـ11% في يوليو الماضي.

الكلمات الدلالية:
الاتحاد الاوروبي الجفاف اوروبا موجة الجفاف

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