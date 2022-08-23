جدة.. ثاني أكبر مدن المملكة والعاصمة الاقتصادية

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جدة إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، وتقع غرب المملكة، على ساحل البحر الأحمر، وتعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة، ووجهتها البحرية الأولى.

تراث منطقة قادم من الزمن العريق، يقف بكل تصاميمه وتفاصيله الأثرية بالقرب من أجمل الشواطئ، محتفظًا بمزايا أزقته القديمة ومبانيه الفريدة العامرة بالفن.

هذا هو المكان الذي يعيش منذ مئات السنين، ولن تشعر أنه كذلك، فهو مؤثث بالفنون المعاصرة وعلى طرقاته تتجاور المحلات الحديثة والقديمة، وفي أزقته الضيقة تنبعث روائح البهارات العربية.

تعد منطقة البلد بمدينة جدة متحفًا مفتوحًا طوال العام، يمكنك أن تقف فيه لتتأمل عشرات المنازل الحجازية القديمة التي تحولت إلى مقاهي أو متاحف تجذب وجوه وثقافات عدة حول العالم.

هي البوابة الرئيسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، من المواقع الإسلامية المقدسة، والوجهات السياحية البحرية، تبعد حوالي 949 كم عن العاصمة الرياض، وتبعد 79 كم عن مكة المكرمة، وحوالي 420 كم عن المدينة المنورة.

تعود نشأة مدينة جدة إلى ما يقارب 3000 سنة على أيدي مجموعة من الصيادين كانت تستقر فيها بعد الانتهاء من رحلات الصيد، ومنذ ظهور الإسلام في الجزيرة العربية ارتبط تاريخ مدينة جدة بشكل كبير مع تطور التاريخ الإسلامي لكونها بوابة الحرمين الشريفين من اتجاه البحر.

وقد اكتسبت مكانتها عندما قام الخليفة عثمان بن عفان (رضي اللّه عنه) سنة 25هـ باختيارها لتصبح ميناء لمكة المكرمة، وازدادت أهمية جدة مع مرور الزمن حتى أصبحت واحدة من أكبر المدن وأهمها.

وتحتوي مدينة جدة على أكثر من 330 مركزًا وسوقًا تجاريًا، وكما أن جدة تعرف بالمتحف المفتوح وذلك لوجود أكبر عدد من المجسمات الجمالية في ميادينها وشواطئها 360 مجسمًا صممها فنانون عالميون في فن النحت.

ولعل أجمل ما يميز مدينة جدة هو كورنيشها الذي يمتد بطول الساحل لما يزيد عن عشرين ميلًا، ويضم أحدث تجهيزات الرفاهية والمناظر الرائعة للبحر الأحمر.