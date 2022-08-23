الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“التجارة” تحدد 5 خطوات للتقدم بطلب ترخيص “تخفيضات”
الدبلوماسية السلوكية.. كيف تستثمر ذكاءك النفسي في كسب الآخرين؟
لهذه الأسباب.. “آيفون 14” مصنوع في الهند قريبًا بالأسواق
عاجل.. إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي تغادر للخرطوم (فيديو)
يتم طرحه قريبًا لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.. كل ما تريد معرفته عن “القمح الخارق”
وزارة العدل: الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 640 ألف طلب خلال عام

أحدث الأخبار

عاجل.. إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي تغادر للخرطوم (فيديو)

عاجل.. إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي تغادر للخرطوم (فيديو)
٠١:٢١:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، غادرت الرياض، اليوم، طائرتان إغاثيتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما مساعدات غذائية وإيوائية إلى جمهورية السودان تمهيداً لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك، يرافقهما فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزير الربيعة، في تصريح صحفي، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق، اليوم، سيقوم بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم مؤخراً إلى موجة أمطار غزيرة وسيول أدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وخسائر جسيمة في الممتلكات.

وبين معاليه أن المساعدات تشمل مواد غذائية وإيوائية تزن أكثر من 100 طن، مؤكداً أن ذلك يؤكد ما تتصف به القيادة الرشيدة من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملا بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.

ودعا الربيعة المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقهما لكل خير.

الكلمات الدلالية:
الأعمال الإنسانية الإغاثة الإيواء السودان السيول الغذاء الفيضانات جسر جوي خادم الحرمين

مواد ذات صلة

المزيد
«الإسكان» تنفي صحة «لائحة رسوم الأراضي البيضاء» المتداولة

«الإسكان» تنفي صحة «لائحة رسوم الأراضي البيضاء» المتداولة

منذ 6 سنوات
مجلس الأعمال السعودي المصري: بناء جسر الملك سلمان سيستغرق 5 سنوات

مجلس الأعمال السعودي المصري: بناء جسر الملك سلمان سيستغرق 5 سنوات

منذ 6 سنوات
آسيوي يشنق نفسه في دورة مياه بمطار جدة

آسيوي يشنق نفسه في دورة مياه بمطار جدة

منذ 8 سنوات
لجنة الانتخابات: زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية إلى 3159

لجنة الانتخابات: زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية إلى 3159

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *