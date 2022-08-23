لهذه الأسباب.. “آيفون 14” مصنوع في الهند قريبًا بالأسواق

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أعلنت شركة “أبل” الأمريكية، عزمها بدء تصنيع هواتف آيفون 14 في الهند، بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج في الصين.

وتعمل الشركة الأمريكية العملاقة مع الموردين لزيادة الإنتاج في الهند، وتقليص التأخر في تصنيع أجهزة آيفون الجديدة “Iphone 14” والتي تراوحت من 6 إلى 9 أشهر في الإصدارات السابقة، حسب مصادر “بلومبرج”.

وتبحث “أبل”، التي تصنع معظم أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل الصدام بين بكين وواشنطن، وبعد أن أدت عمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في العملاق الآسيوي.

في حين توقع محللون أن تقوم “أبل” بشحن جهاز آيفون الجديد من كلا البلدين في الوقت نفسه تقريبًا، ضمن خطط الشركة لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وتعلن “أبل” عن أحدث إصدارات “آيفون” وهو الهاتف الجديد “i phone 14” في 7 من سبتمبر المقبل، في موسم مزدحم بالمنتجات الجديدة، أبرزها أجهزة “ماك” الجديدة، وأجهزة “آيباد” اللوحية، وساعات “آي ووتش” بطرازاتها الجديدة المختلفة.