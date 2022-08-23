الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
محكمة ماليزية تقضي بحبس رئيس الوزراء 12 عامًا وغرامه 55 مليون دولار
يشمل هؤلاء.. “مسك الخيرية” تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب للخريجين
للحفاظ على صحة الكبد.. 8 أطعمة ومشروبات مفيدة جدًا
أهمها رقم 3.. إليك 10 نصائح للعناية بصحة ابنك قبل العودة للمدرسة
“الغذاء والدواء”: ضبط 9 أطنان من الفواكه المجففة بمواد غير مصرح بها
بالخطوات.. طريقة التسجيل برقم الهُوية للطلاب وأولياء الأمور في نظام نور

أحدث الأخبار

محكمة ماليزية تقضي بحبس رئيس الوزراء 12 عامًا وغرامه 55 مليون دولار

محكمة ماليزية تقضي بحبس رئيس الوزراء 12 عامًا وغرامه 55 مليون دولار
١٢:٥١:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قضت المحكمة العليا بماليزيا، اليوم، بتثبيت حكم السجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهمة الفساد.

وأوضحت أنها أثبتت الحكم على نجيب عبد الرزاق بالسجن لمدة ١٢ عامًا وتغريمه 55 مليون دولار، لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي “1 إم دي بي”.

وأكد رئيس المحكمة ميمون توان مات، أن المحكمة تعتبر أن الاستئناف بلا أساس، وأن الإدانة والحكم مؤكّدان، حسب “فرانس برس”.

وكان رزاق قدم طعناً أمام المحكمة، في مسعى لتبرئة نفسه والعودة إلى السلطة، فيما رفضت التماساً قدّمه رزّاق لإعادة محاكمته ومهّدت بذلك الطريق أمام بدء المحكمة العليا النظر في الطعن بقرار الإدانة.

ومع بدء الجلسة، فاجأ محامي الدفاع حسام تيه-بوه-تيك قضاة المحكمة الخمسة بقوله إنّه يطلب إعفاءه من هذه القضية، حيث أجاب كبير قضاة المحكمة تينغكو ميمون-توان-مات المحامي بأنّه لا يمكنه التنحّي بهذه البساطة وأمر برفع الجلسة للاستراحة.

وفي انتخابات 2018،مُني رزّاق “69 عامًا”، وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي، مع اتهامه برفقة مقرّبين منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

الكلمات الدلالية:
الصندوق السيادي الفساد رئيس الوزراء ماليزيا نجيب رزاق

مواد ذات صلة

المزيد
«الشورى» يرفض إدخال منهج التربية البدنية للبنات في المدارس والجامعات

«الشورى» يرفض إدخال منهج التربية البدنية للبنات في المدارس والجامعات

منذ 5 سنوات
رئيس وزراء باكستان: حصلنا على رسالة سرية تكشف مفاجأة تتعلق بأمريكا

رئيس وزراء باكستان: حصلنا على رسالة سرية تكشف مفاجأة تتعلق بأمريكا

منذ 5 أشهر
السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية في «بريدة»

السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية في «بريدة»

منذ 6 سنوات
ضبط 11 أثيوبياً بينهم 4 نساء يروجون الخمور بخميس مشيط (صورة)

ضبط 11 أثيوبياً بينهم 4 نساء يروجون الخمور بخميس مشيط (صورة)

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *