يشمل هؤلاء.. “مسك الخيرية” تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب للخريجين

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أعلنت وزارة الاستثمار عن بدء التسجيل في برنامج “مسك – وزارة الاستثمار” بالتعاون مع مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “مسك الخيرية”، للتدريب على رأس العمل، والذي يستهدف الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات – وفقًا للتفاصيل التالية:

* مسمى البرنامج:

– برنامج مسك × وزارة الاستثمار.

* نظرة عامة على البرنامج:

يتمثل الدور الرئيسي للمتدربين في اكتساب الخبرة في جميع جوانب مسيرتهم المهنية، ويمكنهم تعلم جميع المهارات اللازمة لوظائفهم المستقبلية من خلال تأدية مهام عمل فعلية مختلفة فعلى سبيل المثال، يساعد متدربو الموارد البشرية في تعيين أعضاء جدد في شركة، ويناقشون قضايا الموارد البشرية مع ممثلي الإدارات بالإضافة لأداء العديد من المهام تشمل:

1 – إنجاز المهام المكتبية.

2 – مساعدة المهنيين الآخرين.

3 – الرد على استفسارات الإدارة.

4 – الاجتماع مع مجموعات أخرى ضمن المؤسسة.

5 – إعداد التقارير.

* الفئة المستهدفة:

– حديثي التخرج بمرحلة البكالوريوس او الماجستير.

* التخصصات المستهدفة:

1 – إدارة الأعمال.

2 – الاقتصاد.

3 – المالية.

4 – العلاقات الدولية.

5 – تقنية المعلومات.

6 – الأمن السيبراني.

7 – إدارة المشاريع.

8 – الموارد البشرية.

9 – اللغة الإنجليزية.

10 – التسويق.

11 – القانون.

12 – التجارة الإلكترونية.

13 – التصميم الجرافيكي.

14 – الهندسة الصناعية.

15 – إدارة المخاطر.

* – المميزات:

1 – مدفوع الأجر.

2 – معايير التقديم:

3 – حديث التخرج، منذ مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

4 – عاطل عن العمل.

5 – حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.

* المعدل التراكمي المطلوب (3.75 / 5) أو (3 / 4).

– لغة إنجليزية بمستوى مهني.

* تفاصيل البرنامج:

1 – مكان التدريب: الرياض.

2 – تاريخ بدء البرنامج: 15 نوفمبر 2022م

3 – مدة التدريب: 6 أشهر.

* طريقة التسجيل:

– التسجيل متاح الآن عبر الموقع الرسمي لمؤسسة مسك الخيرية ويستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2022م:

– للاطلاع علي مزيد من التفاصيل رابط التقديم (اضغط هنا)

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