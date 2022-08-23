الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. “ثور” يقتحم أحد بنوك دولة الاحتلال
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شاهد.. “ثور” يقتحم أحد بنوك دولة الاحتلال

شاهد.. “ثور” يقتحم أحد بنوك دولة الاحتلال
٠١:٠٠:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اقتحم ثور ضخم، أحد البنوك بمدينة اللد، داخل دولة الاحتلال، وأثار خوف الزائرين والموظفين، وتسبب في تدمير بعض سيارات قريبة بمحيط البنك.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، جانبا من مطاردة أشخاص داخل البنك للثور الضخم، محاولين توجيهه للمخرج.

واستمرت المطاردة قرابة نصف الساعة، قبل أن ينجح بيطريون ورجال شرطة في السيطرة على الثور، وبعد ملاحقته، نجح أشخاص كانوا موجودين في المكان في لف حبل حول عنقه وتوجيهه نحو المخرج، بحسب ما بينت لقطات الفيديو.

وقال متحدث باسم بنك لئومي إنه تم الإبلاغ عن الحالة للسلطات المحلية ودائرة بيطرية، مؤكداً أنه لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار، حسب صحيفة “جارديان” البريطانية.

 

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بنك لئومي ثور يقتحم بنك دولة الاحتلال مدينة اللد مقطع فيديو

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