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المكتبات بالحدود الشمالية.. تنوع في المعروض ونمو حركة الشراء قبل بدء الدراسة (صور)
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المكتبات بالحدود الشمالية.. تنوع في المعروض ونمو حركة الشراء قبل بدء الدراسة (صور)

المكتبات بالحدود الشمالية.. تنوع في المعروض ونمو حركة الشراء قبل بدء الدراسة (صور)
١٢:٥٦:٢٧ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس

تشهد القرطاسيات والمكتبات الخاصة ببيع الأدوات المدرسية بمنطقة الحدود الشمالية نمو في الحركة الشرائية وإقبالاً لافتًا تزامنًا من اقتراب بدء العام الدارسي الجديد لعام 1444هـ وسط تنوع في المعروضات ووفرة في الأدوات والحقائب وبأشكال مختلفة ومتنوعة.

وشهدت إقبالا متزايدا لاقتناء المستلزمات المدرسية, إضافة إلى الزي المدرسي، كما ذكر عدد من المتسوقين بأنهم يُفضّلون قضاء المستلزمات في القرطاسيات والتسوق الإلكتروني الذي أسهم بشكل في توفّر منتجات تكون في الغالب غير متوفرة في المحلات أو نفذت.

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من جهة أخرى، استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية، من أجل العودة المثالية لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة، في ما يقارب 500 مدرسة للبنين والبنات لبداية العام الدراسي 1444 هـ.

وفي سياق متصل، شهدت أسواق المكتبات والقرطاسيات والملابس في المدينة المنورة إقبالاً كبيرًا من الأسر مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ، لتجهيز الأبناء وتوفير جميع ما يتطلبه اليوم الدراسي بجميع تفاصيله من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية .

وشهدت الأسواق توفر وتنوع المعروضات وتناسبها مع متطلبات ورغبات كل فئة عمرية من الطلاب والطالبات من الحقائب والدفاتر والأقلام والتجاليد والممحاة والمبراة والزي المدرسي (الملابس والأحذية والمراييل للطالبات لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي) وغيرها.

الكلمات الدلالية:
الحدود الشمالية العام الدراسي 1444 المكتبات الملابس

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