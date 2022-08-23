الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الغذاء والدواء”: ضبط 9 أطنان من الفواكه المجففة بمواد غير مصرح بها
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“الغذاء والدواء”: ضبط 9 أطنان من الفواكه المجففة بمواد غير مصرح بها

“الغذاء والدواء”: ضبط 9 أطنان من الفواكه المجففة بمواد غير مصرح بها
١٢:٠٣:٤٦ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء إرسالية منتجات غذائية (فواكه مجففة) في منفذ ميناء جدة الإسلامي، وذلك بسبب احتوائها على إضافة ألوان غير مسموح بإضافتها ولمخالفتها اشتراطات البطاقة التغذوية.

وأوضحت “الهيئة” أنه من خلال الرقابة على المنتجات الخاضعة لإشرافها في منافذ الدخول، تم الاشتباه في إرسالية منتجات غذائية، وبعد الكشف عليها وتفريغها من الحاوية، تبين عدم مطابقتها للائحة الفنية (SFDA.FD 2500: 2021)، من خلال إضافة ألوان غير مسموح بإضافتها لهذه المنتجات.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنه جرى ضبط ورفض المنتجات المخالفة قبل دخولها إلى السوق، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة.

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999).

الكلمات الدلالية:
اشتراطات البطاقة التغذوية الهيئة العامة للغذاء والدواء فواكه مجففة مواد غير مصرح بها ميناء جدة الإسلامي

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