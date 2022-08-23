بالخطوات.. طريقة التسجيل برقم الهُوية للطلاب وأولياء الأمور في نظام نور

تواصل – فريق التحرير

بدلا من الطرق التقليدية، أتاحت وزارة التعليم، التقديم والاستعلام من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لنظام نور التعليمي، لتقديم الطلاب السعوديين بالمدارس، بالتسجيل في نظام نور برقم الهوية.

ويعد نظام نور أحد أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم الخدمات التعليمية، وتسهم بتوفير الوقت والجهد على الطالب وولي الأمر، ومن الخدمات التي تقدمها منصة نور الاستعلام عن النتيجة للطلاب والمتابعة بشكل دوري لأولياء الأمور على الطالب.

واستهدفت الوزارة من تفعيل ذلك النظام تقديم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور بصورة أسهل وأسرع.

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تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية

في حالة نسيان كلمة المرور يمكنك تسجيل الدخول على منصة نور برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لـ نظام نور.

الضغط على نسيت اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة رقم الهوية ورمز التحقق الإلكتروني في الخانات المخصصة لها.

الضغط على البحث عن طريق معايير البحث.

اختيار الإدارة التعليمية واسم المدرسة والصف الدراسي والنقر على بحث.

الدخول إلى البريد الإلكتروني المسجل به المستخدم.

الضغط على الرابط المرسل.

إدخال كلمة السر الجديدة.

الضغط على تسجيل.

أولياء الأمور

يمكن لولي الأمر تسجيل الدخول على نظام نور الإلكتروني باستخدام حساب ولي الأمر، من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم.

كتابة كلمة السر الخاصة بالحساب.

إدخال رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة.

الضغط على تسجيل الدخول.

الطلاب الجدد

كذلك يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة التقديم للطلاب الجدد باتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

الانتقال إلى المنصة الإلكترونية لـ نظام نور التعليمي.

تسجيل الدخول من خلال تدوين اسم المستخدم وكلمة المرور.

من قائمة تسجيل الأبناء، يتم اختيار تسجيل طالب جديد.

إدخال رقم هوية الطالب، أو رقم الإقامة (للمقيمين).

تحديد صلة القرابة بين الطالب وولي أمره.

إضافة المهنة الخاصة بولي أمر الطالب.

ثم إدخال كافة البيانات الشخصية للطالب في أماكنها المحددة.

تدوين بيانات المدرسة المراد انضمام الطالب إليها.

ثم النقر على حفظ الطلب.

تدوين بيانات مدرسة بديلة حال لم يتم قبوله بالمدرسة الأولى.

رفع المستندات المطلوبة إلى الموقع، وتأكيد البيانات المدخلة، ثم إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب الجدد

لاستكمال عملية التسجيل الإلكتروني في نظام نور برقم الهوية.

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