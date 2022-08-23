والسبب صادم.. شاهد الأرض تنشق بشكل مخيف في باكستان

تواصل – فريق التحرير:

تأثرًا بالفيضانات الضخمة التي ضربت مناطق مختلفة من باكستان، حدث انشقاق أرضي كبير، أثار مخاوف السكان المحليين.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انشقاق أرضي كبير، في إحدى المناطق الباكستانية.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الحالية في باكستان إلى 77 قتيلاً، منهم 37 قتيلاً سقطوا في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وأوضحت وزارة التغير المناخي، أن باكستان تعاني من ظاهرة التغير المناخي، حيث أدى الاحتباس الحراري إلى زيادة في هطول الأمطار الموسمية بنسبة 87% منذ الثامن والعشرين من يونيو الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان والمناطق المحيطة بها؛ وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات وسيول غمرت العديد من الأحياء السكنية، وأدت كذلك إلى انقطاع شبكة الطرق وخطوط سكك الحديد، بجانب سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتشريد المئات.

وأشارت الهيئة الوطنية الإقليمية لإدارة الكوارث الطبيعية، إلى أن الفيضانات في بلوشستان أدت إلى انهيار أكثر من 100 منزل وانجراف الطرق، مضيفة أن فرق الإغاثة تبذل جهودًا متواصلة لإغاثة المنكوبين من الفيضانات والسيول.