الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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الذهب يتماسك ويوقف سلسلة الهبوط اليوم بالمملكة

الذهب يتماسك ويوقف سلسلة الهبوط اليوم بالمملكة
١١:٥٤:٠١ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اسقرت أسعار الذهب اليوم في المملكة، ليوقف الذهب سلسلة الهبوط المستمرة منذ الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.18 ريال، أي ما يعادل 55.78 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 191.75 ريال/ 51.13 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 183.03 ريال/ 48.81 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 156.89 ريال/ 41.84 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6506.25 ريال/ 1735 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6510 ريال/ 1736 دولارًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر شهر يوليو، تزامنًا مع ارتفاع الدولار المستفيد من توقعات استمرار رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويرتفع المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، بأقل من دولار حيث يحوم سعر الأوقية قرب مستويات أمس الاثنين أدنى مستويات الـ 1750 دولار للأوقية.

وبنهاية تعاملات أمس الاثنين انخفض الذهب بنسبة 0.8% أو ما يعادل 14.50 دولار لتصل إلى 1748.40 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 27 من شهر يوليو الماضي.

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