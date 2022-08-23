لأول مرة.. صورة مذهلة وغير مسبوقة لأكبر كواكب النظام الشمسي

تواصل – وكالات

نشر العلماء صورًا لكوكب المشتري، أكبر كواكب النظام الشمسي، تظهر مشاهد غير مسبوقة لأضواء الكوكب الشمالية والجنوبية، ودوامة الضباب القطبي.

وأظهرت إحدى الصور التي التقطها تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، الحلقات الباهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات، بحسب قناة الحرة.

وتبرز بقعة المشتري الحمراء العظيمة، وهي عاصفة كبيرة بما يكفي لابتلاع الأرض، بشكل مشرق، إلى جانب عدد لا يُحصى من العواصف الأصغر.

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وتُظهر إحدى الصور الحلقات الباهتة حول الكوكب، بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية متلألئة من المجرات.

وقال إيمكي دي باتر، عالم الفلك من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، والذي ساعد في قيادة الرصد في بيان: “لم نشهد كوكب المشتري بهذا الشكل من قبل. إنه أمر لا يصدق. لم نتوقع حقًا أن يكون الأمر جيدًا بهذا الشكل، وأن يكون صريحًا على هذا النحو”.

وتم تلوين صور الأشعة تحت الحمراء بشكل مصطنع باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والبرتقالي، وفقًا لفريق البحث الأمريكي- الفرنسي، لإبراز المشاهد.

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