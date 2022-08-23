عاجل.. سفارة المملكة بالفلبين تحذر المواطنين: على الجميع أخذ الحيطة غدًا

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تحذيرًا عاجلًا مطالبة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وأوضحت في بيان لها على حسابها في “تويتر”، أنها قررت أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة رسمية، بسبب العاصفة الاستوائية التي تضرب البلاد.

وقالت في بيان: “تفيد سفارة المملكة في مانيلا بأن يوم غد الأربعاء 24/8/2022م إجازة طارئة من قبل السلطات الفلبينية، وذلك بسبب العاصفة الاستوائية” إعصار فلوريتا”، المتوقع حدوثه غدًا.

يأتي هذا بعد أيام، من إصدار السفارة تحذيرًا عاجلًا للمواطنين الكرام المتواجدين في العاصمة مانيلا بأخذ الحيطة والحذر، وأنه على جميع المواطنين الحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال صباح اليوم الأربعاء 27/7/2022م.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات بمقياس ريختر، منطقة جزيرة لوزون وسط العاصمة الفلبينية مانيلا، فيما لم ترد أنباء عن خسائر في الأرواح.

وهز الزلزال مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 8:43 صباحًا بالتوقيت المحلي -00:43 بتوقيت جرينتش- حسبما نقلت “سكاي نيوز عربية” عن وكالة “فرانس برس”.

من جانبها، حذرت وكالة الزلازل المحلية في الفلبين من أنها تتوقع حدوث أضرار من جراء الهزة الأرضية الشديدة، بينما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد حوالي 11 كيلومترًا جنوب شرقي دولوريس.