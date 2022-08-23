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“حساب المواطن”: الزواج ليس شرطًا للتسجيل أو الحصول على الدعم

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“حساب المواطن”: الزواج ليس شرطًا للتسجيل أو الحصول على الدعم

“حساب المواطن”: الزواج ليس شرطًا للتسجيل أو الحصول على الدعم
١١:٢٣:٣٩ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الزواج أو تعدي عمر الـ24 سنة، ليسا شرطين للتسجيل في البرنامج أو الحصول على الدعم.

جاء ذلك خلال رد من حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر “تويتر” على استفسار مواطن قال فيه: “هل من شروط الاستحقاق الزواج؟ أو أن يكون العمر فوق الـ24؟”.

وأشار البرنامج إلى أنه “لا يشترط ذلك، والتسجيل متاح ابتداء من عمر 18 سنة”.

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ومن شروط الأهلية والاستحقاق لـ حساب المواطن:

1- أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

2- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

3- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

4- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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