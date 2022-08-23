بعد تسجيله أدنى مستوى خلال 20 عامًا.. هذه أسباب أزمة اليورو

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تراجع اليورو ليسجل أدنى مستوى له منذ 20 عامًا، أي منذ بدأ التداول به في 2002، وحوّم اليورو عند 0.9926 دولار، قبل أن يستعيد جزءًا بسيطًا من خسائره، في ظل صعود الدولار أمام العملات الرئيسة بشكل عام.

ولكن ما الذي حدا بالعملة الأوروبية الموحدة إلى هذا التراجع، في ظل أسبوع دراماتيكي شهده اليورو؟ توقع محللو بنك “مورجان ستانلي” تراجع اليورو خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.97 دولار وهو أقل مستوى له منذ بدأ التداول به في 2002.

كما توقع بنك الاستثمار الأمريكي “نومورا إنترناشونال” تراجع اليورو إلى 0.975 دولار مع نهاية سبتمبر المقبل، وعلى إثر ذلك ربما يبحث السوق عن مستوى 0.95 دولار أو أقل، حيث تزيد الضغوطات على إمدادات الطاقة من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي ومن المحتمل أن يرفع واردات اليورو.

من جانبه، قال المحلل في شركة “أواندا” كريج إيرلام لوكالة “فرانس برس” إن: “أوروبا تستعد لإغلاق آخر لخط أنابيب نورد ستريم 1 في وقت لاحق من هذا الشهر”.

وكانت شركة “غازبروم” الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستوقف تدفق إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى أوروبا في الفترة بين الحادي والثلاثين من أغسطس والثاني من سبتمبر، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وفي آخر تحديث، ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات قرب الـ 109.27 نقطة والتي تعد الأعلى في أكثر من 20 عامًا مقابل سلة من العملات الرئيسة.

وفي المقابل يتداول اليورو تحت سعر التعادل قرب أدنى مستوى على الإطلاق عند مستويات 0.99 يورو دولار بتراجع 0.35% بينما نزل الين في حدود 0.25% إلى مستويات 137.19 ين دولار.

وتراجعت العملة البريطانية إلى مستويات 1.1739 إسترليني دولار بنسبة 0.3% بينما هبط خلال تعاملات اليوم إلى مستويات 0.68 بانخفاض 0.15%.