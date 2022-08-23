بـ46 درجة.. الإحساء تُسجل اليوم أعلى درجة حرارة في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 46 درجة في الإحساء، و45 درجة في الدمام والخرج، بينما تصل 44 درجة في الرياض ووادي الدواسر وحفر الباطن، و43 في مكة المكرمة وينبع وبريدة، و42 درجة في المجمعة، و42 درجة في شرورة والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 29 درجة، وسجلت أبها 31 درجة مئوية.

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على 7 مناطق.. “الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار حتى المساء

يأتي هذا في الوقت الذي، تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة، حيث توقع خبراء الطقس، أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، وذلك مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.