قبل أيام من انطلاق العام الدراسي.. توجيه عاجل من التعليم حول موعد الدوام

تواصل – فريق التحرير:

قبل أيام من انطلاق العام الدراسي، استبقت وزارة التعليم، عودة المعلمين والمعلمات بتوجيه عاجل حول التقيد بمواعيد الدوام الرسمي ونماذجه الاسترشادية في المدارس.

حصر أسماء الموظفين المقصرين في الالتزام بالدوام الرسمي

وأوضحت -حسب “عكاظ”- أهمية رفع أسماء الموظفين المقصرين في الالتزام بالدوام الرسمي ومساءلتهم، وحصر أيام الغياب دون عذر وساعات التأخير والخروج بشكل يومي، وحفظها بملف خاص لدى الجهة للرجوع لها عند الحاجة.

التقيد ببيان الحضور والانصراف اعتبارًا من تاريخ أمس

وأكدت أن التوجيه لإدارات التعليم والمدارس، شدد على التقيد ببيان الحضور والانصراف اعتبارًا من تاريخ أمس الاثنين الموافق 24/‏‏1/‏‏1444هـ، ومراعاة ما ورد في الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام في ما يخص الحضور والانصراف، مؤكدة أن التوجيه تضمن:

1 – تولي الرئيس المباشر توجيه مساءلة للموظف في حال غيابه أو تأخره أو خروجه من العمل دون إذن أثناء الدوام الرسمي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات.

2 – كما أسند إلى الرئيس المباشر توجيه خطابات تنبيه، وخطابات لفت نظر للمتغيبين والمتأخرين بعد توجيه المساءلة النظامية في حال كون أعذارهم غير مقبولة نظامًا.

ماذا يحدث إذا استمر الموظف في التغيب أو التأخير ؟

وفي حال استمر الموظف بالتغيب أو التأخير، ولم يستفد من التنبيهات وخطابات لفت النظر الموجهة له، وأصر على ارتكاب المخالفة، أكدت أنه يتم إحصاء كل أيام الغياب أو التأخير، مع ذكر الإجراءات وإرفاق صور منها ورفعها مباشرة لإدارة الموارد البشرية من قبل الرئيس المباشر، بتزويد مكتب التعليم إذا كانت الجهة الرافعة مدرسة بصورة من الخطاب والمرفقات، وذلك لإكمال اللازم.

سيتم تجميع دقائق وساعات التأخير عند بداية الدوام

وأشارت إلى أن التوجيه نص على أنه سيتم تجميع دقائق وساعات التأخير عن بداية الدوام والخروج قبل نهاية الدوام؛ فإذا بلغت ما مجموعه 7 ساعات أو 420 دقيقة تتم معالجتها وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، فإذا لم تبلغ دقائق التأخير 7 ساعات في الشهر الأول ستضاف للشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ 7 ساعات ويمكن إسقاطها في حال عدم تجاوز ما مجموعه 7 ساعات أو 420 دقيقة خلال السنة المالية، وفقاً لخطاب مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الخدمة المدنية.

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