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الخضيري: هذا أفضل علاج جربته لالتهاب اللوزتين
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الخضيري: هذا أفضل علاج جربته لالتهاب اللوزتين

الخضيري: هذا أفضل علاج جربته لالتهاب اللوزتين
٠٩:١٣:٤٥ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كشف أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن أفضل علاج جربه لالتهاب اللوزتين المتكرر.

وأوضح الخضيري عبر صفحته على “تويتر”، أن ذلك يكون عبر الغرغرة بماء مالح ساخن عدة مرات باليوم (أقل شيء 3 مرات/ يوم، تكون قبل أي وجبة وعلى الجوع).

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وأضاف: “تذيب ملعقة صغيرة من الملح تقريبًا في نصف كوب ماء ساخن وسترى النتيجة خلال كم يوم”.

كان الخضيري قد أشار إلى أن الميكروبات 3 أنواع، بعضها يرفض الاستجابة للمضاد الحيوي فيتم استبداله.

وقال الخضيري، إن الأنواع الثلاثة، هي: “فيروسات لا يناسبها المضاد الحيوي ولا يعالجها، بل يزيدها سوءًا، وفطريات وعلاجها مضاد فطري، وبكتيريا -آلاف الأنواع- وعلاجها المضادات الحيوية المتنوعة”.

وأضاف: “قد ترفض بكتيريا معينة الاستجابة لمضاد حيوي، فيتم استبداله بمضاد آخر”، متابعًا: “إذا مناعتك قوية فلن تحتاج إلى كل تلك العلاجات”.

الكلمات الدلالية:
البكتريا التهاب اللوزتين الغرغرة فهد الخضيري

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