الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر “لينكد إن”
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الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر “لينكد إن”

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر “لينكد إن”
٠٩:٢٦:١١ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في الظهران، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

أستاذ / مشارك / مساعد / محاضر – توظيف عاجل.

* المؤهلات والخبرات:

– يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة الدكتوراه ذات الصلة، أو درجة الماجستير مع خبرة تعليمية أو صناعية مناسبة، وأن تكون متخصصًا في المجالات التالية: إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد، مراقبة التخطيط الكمي والجودة.

 * تعليمات للمتقدمين:

– تُدعى الطلبات لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2022 “الفصل الدراسي 221″، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.

– يجب أن يجيد المتقدمون اللغة الإنجليزية لأنها وسيلة التدريس في الجامعة.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “ليكندإن” للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 23 أغسطس 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
البترول والمعادن جامعة الملك فهد درجة الكتوراه وظائف شاغرة

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