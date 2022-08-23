الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر “لينكد إن”

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في الظهران، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

أستاذ / مشارك / مساعد / محاضر – توظيف عاجل.

* المؤهلات والخبرات:

– يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة الدكتوراه ذات الصلة، أو درجة الماجستير مع خبرة تعليمية أو صناعية مناسبة، وأن تكون متخصصًا في المجالات التالية: إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد، مراقبة التخطيط الكمي والجودة.

* تعليمات للمتقدمين:

– تُدعى الطلبات لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الذي يبدأ في سبتمبر 2022 “الفصل الدراسي 221″، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.

– يجب أن يجيد المتقدمون اللغة الإنجليزية لأنها وسيلة التدريس في الجامعة.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “ليكندإن” للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 23 أغسطس 2022م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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