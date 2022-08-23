خبراء الطقس عن خريطة الأمطار بالمملكة: غزيرة جدًا نهاية الأسبوع

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توقع خبراء الطقس استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق في المملكة.

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، على حسابه في “تويتر”، أنه تزامنًا مع بداية سيهل فإنه من المتوقع أن تخف الحالة الممطرة الصيفية من ناحية غزارة الأمطار.

وأضاف أنه مع نهاية هذا الأسبوع، متوقع أن تنشط الحالة بغزارة مرة أخرى على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، وأنه من المحتمل أن تمتد نواحي أجزاء من وسط المملكة وأجزاء من عُمان والإمارات واليمن.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

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وأشار إلى أن الحالة المتوقعة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”، متوقعًا أن تنشط الرياح السطحية وتكون مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، منبهًا أن الحالة تستمر حتى المساء.

يأتي هذا في الوقت الذي، تستمر فيه الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وسط ارتفاع في درجات الحرارة.