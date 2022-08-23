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الرسائل المحفزة كلمة السر.. خبير تربوي: كيف تقوم الأسرة بتهيئة الأبناء للعام الدراسي؟ (فيديو)
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الرسائل المحفزة كلمة السر.. خبير تربوي: كيف تقوم الأسرة بتهيئة الأبناء للعام الدراسي؟ (فيديو)

الرسائل المحفزة كلمة السر.. خبير تربوي: كيف تقوم الأسرة بتهيئة الأبناء للعام الدراسي؟ (فيديو)
٠٨:٤٣:٤٤ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أكد الخبير التربوي د. عيسى فقيه، أن الأسرة عليها دور كبير في تهيئة الأبناء للعام الدراسي من خلال الرسائل الإيجابية المحفزة.

وأوضح فقيه، خلال لقائه ببرنامج الشارع السعودي على قناة السعودية، أن دور الأسرة كبير بلاشك، وهو المحفز الأساس لوصول أبنائنا إلى مستوى التعليم المنشود، مشيرًا إلى الإنجازات التى حصل عليها أبناؤنا على مستوى العالم، وكيف تقدمت المملكة في مجموعة العشرين.

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وشدد الخبير التربوي والتعليمي، على أن هذه الإنجارات لا تأتي إلا من أسرة مشجعة محفزة تعطى أبناءها أولوية للتعليم وتشاركهم فى صنع إنجازاتهم بأنفسهم.

وأضاف: “كلما أعطينا الأبناء رسائل إيجابية كلما أنجزوا فى طلباتهم الشخصية والمدرسة بشكل يومي، وكلما أعطيناهم رسائل إيجابية يشعرون بالشغف وحب التعليم”.

واختتم فقيه حديثه مؤكدًا أن الأسرة هي المحضن الأول لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة، ثم يأتي بعد ذلك دور المؤسسات التعليمية والجهات ذات الصلة.

الكلمات الدلالية:
التعليم العام الدراسي العام الدراسي 1444 تهيئة الابناء للعام الدراسي

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