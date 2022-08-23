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بشرى سارة من مؤسسة جسر الملك فهد لهؤلاء المسافرين لهذه الدولة الخليجية
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بشرى سارة من مؤسسة جسر الملك فهد لهؤلاء المسافرين لهذه الدولة الخليجية

بشرى سارة من مؤسسة جسر الملك فهد لهؤلاء المسافرين لهذه الدولة الخليجية
٠٨:١٨:٣٧ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن بشرى سارة بشأن اشتراط التأمين للمسافرين للبحرين دون 12 عامًا.

وأكدت على حسابها في “تويتر”، أنه تم إلغاء اشتراط التأمين للمسافرين للبحرين دون الثانية عشرة من العمر، مع استمرار الاشتراطات للفئات الأخرى، وهي:

1- من 12 عامًا وحتى 16 عامًا:

– يشترط تلقيهم جرعتين من لقاح كورونا.

2- أكبر من 16 عامًا:

– يشترط تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا.

– تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، ثمانية أشهر من تلقى الجرعة الثانية.

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة عن آلية وكيفية سفر المقيم في المملكة عبر الجسر الملكي، وذلك وفقًا للشروط التالية:

* المغادرة من المملكة:

1 ـ تأشيرة خروج وعودة إلكترونية

2 ـ سريان صلاحية الإقامة والجواز.

* الدخول إلى البحرين:

1 ـ إصدار تأشيرة عن طريق المنفذ للمهن العليا.

2 ـ إصدار تأشيرة لما دون ذلك إلكترونيُا، عن طريق هذا الرابط: http://www.evisa.gov.bh

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الكلمات الدلالية:
اشتراطات السفر البحرين التأمين جسر الملك فهد كورونا

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