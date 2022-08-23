الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
في 3 خطوات.. كيف توقف إشعارات “سناب” المزعجة؟
خبراء الطقس عن خريطة الأمطار بالمملكة: غزيرة جدًا نهاية الأسبوع
الرسائل المحفزة كلمة السر.. خبير تربوي: كيف تقوم الأسرة بتهيئة الأبناء للعام الدراسي؟ (فيديو)
بشرى سارة من مؤسسة جسر الملك فهد لهؤلاء المسافرين لهذه الدولة الخليجية
“الزكاة والجمارك” تكذّب شائعات خفض ضريبة القيمة المضافة لـ10%
تحذيرات أمريكية من رفع العقوبات عن كيانات إيرانية

أحدث الأخبار

في 3 خطوات.. كيف توقف إشعارات “سناب” المزعجة؟

في 3 خطوات.. كيف توقف إشعارات “سناب” المزعجة؟
٠٩:٠٧:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تتيح منصة سناب شات إمكانية إلغاء الإشعارات لمن يجدون في ذلك إزعاجًا يرغبون في التخلص منه، ويمكن في خطوات بسيطة إلغاء الإشعارات التي تصل للمستخدمين عبر التطبيق.

وبات سناب شات من التطبيقات التي لها شعبية كبيرة، ولديه حوالي 238 مليون مستخدم نشط يوميًا (DAU) في جميع أنحاء العالم، حسب موقع “بيزنس إنسايدر”.

يمكنك غلق كافة الإشعارات التي تصل لك من تطبيق سناب شات عبر هواتف آيفون باتباع الخطوات التالية:

أولاً ـ قم بزيارة تطبيق الإعدادات الخاص بهاتف آيفون، ثم قم بالدخول على تطبيق سناب شات.

ثانيًا ـ بالدخول على تطبيق سناب شات يمكنك الضغط على اختيار الإشعارات.

ثالثًا ـ بالدخول على قائمة إعدادات الإشعارات، يمكنك القيام بإلغاء تفعيل كافة الإشعارات التي تصل لك من التطبيق.

أما هواتف أندرويد، فيمكن إغلاق الإشعارات عبر الطريقة:

أولاً ـ قم بالدخول على تطبيق الإعدادات واختار الإشعارات.

ثانيًا ـ في صفحة إعدادات الإشعارات، قم بالضغط على إعدادات التطبيقات.

ثالثًا ـ اختر تطبيق سناب شات، ومن خلال الدخول على خانة إعداداته يمكنك إلغاء الإشعارات به.

الكلمات الدلالية:
أندرويد إشعارات سناب سناب شات هواقف آيفون

مواد ذات صلة

المزيد
“الصحة العالمة”: إيبولا أودى بحياة 84 في 3 أيام

“الصحة العالمة”: إيبولا أودى بحياة 84 في 3 أيام

منذ 8 سنوات
“المساحة الجيولوجية”: زلزال في جازان خلال الشهر الحالي.. شائعة

“المساحة الجيولوجية”: زلزال في جازان خلال الشهر الحالي.. شائعة

منذ 7 سنوات
بالصور.. شاحنة تصطدم بسيارة عائلة وتقتحم مكتب العمل في قلوة

بالصور.. شاحنة تصطدم بسيارة عائلة وتقتحم مكتب العمل في قلوة

منذ 8 سنوات
«بلومبرج»: المملكة تتحوّل للطاقة الشمسية عبر عائدات النفط

«بلومبرج»: المملكة تتحوّل للطاقة الشمسية عبر عائدات النفط

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *