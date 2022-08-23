في 3 خطوات.. كيف توقف إشعارات “سناب” المزعجة؟

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تتيح منصة سناب شات إمكانية إلغاء الإشعارات لمن يجدون في ذلك إزعاجًا يرغبون في التخلص منه، ويمكن في خطوات بسيطة إلغاء الإشعارات التي تصل للمستخدمين عبر التطبيق.

وبات سناب شات من التطبيقات التي لها شعبية كبيرة، ولديه حوالي 238 مليون مستخدم نشط يوميًا (DAU) في جميع أنحاء العالم، حسب موقع “بيزنس إنسايدر”.

يمكنك غلق كافة الإشعارات التي تصل لك من تطبيق سناب شات عبر هواتف آيفون باتباع الخطوات التالية:

أولاً ـ قم بزيارة تطبيق الإعدادات الخاص بهاتف آيفون، ثم قم بالدخول على تطبيق سناب شات.

ثانيًا ـ بالدخول على تطبيق سناب شات يمكنك الضغط على اختيار الإشعارات.

ثالثًا ـ بالدخول على قائمة إعدادات الإشعارات، يمكنك القيام بإلغاء تفعيل كافة الإشعارات التي تصل لك من التطبيق.

أما هواتف أندرويد، فيمكن إغلاق الإشعارات عبر الطريقة:

أولاً ـ قم بالدخول على تطبيق الإعدادات واختار الإشعارات.

ثانيًا ـ في صفحة إعدادات الإشعارات، قم بالضغط على إعدادات التطبيقات.

ثالثًا ـ اختر تطبيق سناب شات، ومن خلال الدخول على خانة إعداداته يمكنك إلغاء الإشعارات به.