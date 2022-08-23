“الزكاة والجمارك” تكذّب شائعات خفض ضريبة القيمة المضافة لـ10%

تواصل- فريق التحرير

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا صحة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.

وأكدت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، أن “النسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة هي 15%، كما نأمل منك اعتماد المعلومات الرسمية من خلال القنوات الرسمية والموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويمكنك متابعة جميع المعلومات والمستجدات من خلال حسابنا عبر قناة تويتر@Zatca_sa:.

اقرأ أيضًا:

للمكلف.. هيئة الزكاة والضريبة تكشف عن المدة المحددة لتقديم الإقرار الزكوي

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن توفر وظائف شاغرة

توضيح الهيئة جاء ردًا على استفسار أحد المستفيدين قائلًا: “صحيح بتنزل قيمة الضريبة المضافة إلى 10%؟”.

كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد دعت المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر أغسطس الجاري.

وحثت الهيئة، في تنبيه عاجل، المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ( هنا )، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.