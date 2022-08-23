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كان بمهمة رسمية.. الكشف عن سبب مقتل جنرال إيراني كبير في سوريا
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كان بمهمة رسمية.. الكشف عن سبب مقتل جنرال إيراني كبير في سوريا

كان بمهمة رسمية.. الكشف عن سبب مقتل جنرال إيراني كبير في سوريا
٠٧:٥٢:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا تابع للقوات البرية في الحرس الثوري.

وأكدت وكالة “مهر” الإيرانية، أن مقتل القائد في الحرس الثوري أبو الفضل عليجاني، جاء أثناء قيامه بمهمة استشارية في سوريا.

وفي الأخيرة، أعلنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني العثور على جثث تعود لخمسة ضباط وعناصر من صفوفها في قرية خان طومان في ريف حلب الجنوبي، وكشف الحرس الثوري، وقتها، عن هويات عناصره الخمسة، إلا أنه لم يسهب في التفاصيل عن مقتلهم باستثناء الجنرال عبد الله إسكندري الذي أصبح يُعرف باسم “الجنرال مقطوع الرأس” بعد اعتقاله وقطع رأسه في سوريا.

وانتشرت المليشيات الإيرانية، في الفترة الماضية بمواقع إستراتيجية كثيرة متفرّقة من سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا، مستغلة انشغال الروس بالغزو العسكري في أوكرانيا، والتي تدخل شهرها السادس، لتثبيت نفوذها في سوريا.

في الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن من الهجمات الأخيرة على طول الحدود الشمالية لسوريا، داعية جميع الأطراف إلى الحفاظ على خطوط وقف النار، مؤكدة التزامها بضمان دحر “داعش” وتأمين حل سياسي للنزاع السوري.

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الكلمات الدلالية:
أبو الفضل عليجاني أمريكا إيران الحرس الثوري داعش سوريا‬‏ مقتل جنرال

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