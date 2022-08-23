الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. عفوية وتواضع الملك سعود خلال جلسة برية مع الشيخ عبدالله الصباح في الكويت
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شاهد.. عفوية وتواضع الملك سعود خلال جلسة برية مع الشيخ عبدالله الصباح في الكويت

شاهد.. عفوية وتواضع الملك سعود خلال جلسة برية مع الشيخ عبدالله الصباح في الكويت
٠٧:٣٤:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة جمعت الملك سعود (رحمه الله) مع أمير الكويت الأسبق الشيخ عبدالله السالم الصباح، خلال رحلة برية أثناء زيارة الملك سعود للكويت عام 1381هـ (1961م).

ووثقت الصورة عفوية وبساطة وتواضع الملك سعود الذي جلس على الأرض مبتسما، وعلى يساره يجلس الشيخ عبدالله الصباح، وعلى يمينه يجلس الملك خالد، كما ظهر في الصورة أيضا الشيخ عبدالله المبارك الصباح (واقفًا).

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وسبق أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديمًا لعودة الملك سعود بن عبدالعزيز (رحمه الله) إلى الوطن بعد رحلة علاجية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي يعود إلى 6 شوال من عام 1381هـ، قبل 62 سنة، الوفود وهي تهنئ الملك سعود في قصر الحكم بعودته سالمًا إلى الأرض الوطن.

واحتشدت الجماهير الغفيرة فى الشارع، كما حرص الوجهاء ومشايخ القبائل على تهنئة الملك، ثم غادر الملك عائدًا إلى قصر الناصرية.

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
الملك خالد الملك سعود امير الكويت جلسة برية

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