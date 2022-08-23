الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 14 خطوة تُمكنك من طلب وطباعة شهادة خلوّ سوابق
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خدمة اليوم.. 14 خطوة تُمكنك من طلب وطباعة شهادة خلوّ سوابق

خدمة اليوم.. 14 خطوة تُمكنك من طلب وطباعة شهادة خلوّ سوابق
٠٧:٢٩:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات طلب وطباعة شهادة خلوّ سوابق، حيث أوضحت مديرية الأمن العام أن هذه الخدمة تُمكن الجهة من طلب وطباعة شهادة السجل الجنائي للشخص المعني وذلك عن طريق استخدام بوابة آمن.

وأضافت أنه بمجرد مراجعة الطلب سيقوم الموظف المخول بالموافقة على الطلب أو رفضه وذلك عن طريق الدخول لبوابة أبشر وتقديم الموافقة أو الرفض على الطلب، كما يمكن الاطلاع على الطلبات السابقة سواءً تم قبولها أو رفضها خلال فترة صلاحيتها، وذلك عن طرق عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات:

1 – دخول الجهة الطالبة للشهادة الى بوابة (أمن).

2 – اختيار طلب شهادة خلو سوابق.

3 – تحديد جنسية الشخص المعني بالشهادة.

4 – تعبئة رقم الهوية وتاريخ الميلاد الخاصة بالشخص المعني بالشهادة.

5 – تعبئة الغرض من الشهادة.

6 – تسديد المقابل المالي للخدمة.

7 – دخول الشخص المعنيّ بالشهادة على منصة (أبشر).

8 – الذهاب إلى خدمة (قبول).

9 – استعراض الطلب من قبل الشخص المعني بالشهادة.

10 – قبول الطلب أو رفضه.

11 – دخول الجهة الطالبة للشهادة إلى بوابة (أمن).

12 – الذهاب إلى طلبات خلو السوابق، ثم اختيار (التقارير).

13 – إدخال رقم الطلب، ثم الضغط على (بحث).

14 – استعراض الشهادة، ثم الطباعة.

* المتطلبات:

1 – أن يكون للشخص المراد الاستعلام عنه حساب فعال في أبشر.

2 – أن يوافق الشخص على الطلب بعد إكمال تسجيل الطلب لينتقل إلى مرحلة المعالجة ويتم موافقة الشخص من خلال بوابة أبشر.

3 – أن يتوفر للشخص المطلوب بصمة في وزارة الداخلية لاستكمال معالجة طلب شهادة خلو السوابق.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “920020405”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام خدمة اليوم شهادة خلوّ سوابق طلب وطباعة شهادة

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