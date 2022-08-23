على 7 مناطق.. “الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة ورياحًا مثيرة للأتربة والغبار حتى المساء

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

وأوضح أن الحالة المتوقعة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية “صحراء الربع الخالي”.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كيلو متر في الساعة تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 35 كيلو متر في الساعة، تتحول تدريجيًا شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما نبّه المركز من رياح سطحية نشطة، مثيرة للأتربة والغبار مع سحب رعدية ممطرة، وتدنٍ في مدى الرؤية على مناطق، عسير وجازان ونجران والباحة والرياض ومكة المكرمة والحدود الشمالية والمدينة المنورة والقصيم والجوف والمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.