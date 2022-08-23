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مقتل جنرال إيراني رفيع المستوى من قوات الحرس الثوري بمدينة حلب السورية
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دولي

مقتل جنرال إيراني رفيع المستوى من قوات الحرس الثوري بمدينة حلب السورية

مقتل جنرال إيراني رفيع المستوى من قوات الحرس الثوري بمدينة حلب السورية
٠٣:٠٣:١٥ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل جنرال إيراني رفيع المستوى من قوات الحرس الثوري الإيراني بمدينة حلب في سوريا في ظروف غامضة.

وقبل أسبوعين؛ كانت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني أعلنت العثور على جثث تعود لخمسة ضباط وعناصر من صفوفها في قرية خان طومان في ريف حلب الجنوبي.

وكشف الحرس الثوري، وقتها، عن هويات عناصره الخمسة، إلا أنه لم يسهب في التفاصيل عن مقتلهم باستثناء الجنرال عبد الله إسكندري الذي أصبح يُعرف باسم “الجنرال مقطوع الرأس” بعد اعتقاله وقطع رأسه في سوريا.

وجرت استعادة الرفات بعد عملية طويلة وتحليل الحمض النووي (دي إن إيه)؛ وتجمهر مشيّعون إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في جنازة عدد من الضباط الإيرانيين الذين قضوا بسوريا.

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الحرس الثوري جنرال إيراني رفيع المستوى مدينة حلب مقتل جنرال إيراني

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