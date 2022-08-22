«الجوازات»: يجب إصدار جواز مستقل لكل فرد.. ولا مجال لإضافة تابعين

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيسي، ويجب إصدار جواز مستقل لكل فرد.

وبينت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال الرغبة بإصدار جواز سفر للشخص المضاف مع الأم، فيتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإتمام إجراء الفصل.

وتابعت الجوازات، أنه يتم استلام جواز سفر التابع من قبل ولي الأمر أو المفوض من قبله بمراجعة إدارة الجوازات في منطقة المستفيد، ويتطلب ذلك حجز موعد مسبق.

في سياق متصل، حددت الجوازات، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة ضرورة حجز موعد إلكتروني في حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.

ولفتت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر.