تفجير عبوة ناسفة في قاعة محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية

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أعلنت وسائل إعلامية أمريكية بأن الشرطة تستجيب لمعلومات عن وجود قنابل في أماكن مختلفة من بينها كنيسة ومحكمة فيدرالية، في بلدة في ولاية فيرجينيا الغربية.

وأوضحت صحيفة “بلوفيلد ديلي تلغراف” أن عناصر الشرطة في بلوفيلد فجروا عبوة مشبوهة عثر عليها داخل مبنى محكمة فيدرالية وأخلوا كنيسة أثناء بحثهم عن قنبلة ثانية.

وأضافت أن فرقة متفجرات من عاصمة الولاية تشارلستون، دخلت قاعة المحكمة الفيدرالية في بلوفيلد حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي. حوالي الساعة 1.10، شوهدت وحدات فرقة القنابل تستعد لدخول كنيسة وستمنستر، وبحلول الساعة 2 مساء بدأت في الانتقال إلى منزل قريب.

وتابع رئيس الشرطة دينيس ديلو إن السلطات تعتقد أنه قد تكون هناك قنبلة ثالثة في منزل أحد المشتبه بهم، مشيرا إلى أنه تم اعتقال أحد الأشخاص دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبين متحدث باسم إدارة شرطة بلوفيلد لصحيفة “الإندبندنت” أن “الحادثة مستمرة وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان في مكان الحادث”.