الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تفجير عبوة ناسفة في قاعة محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية
بسبب الجفاف والإضرابات وأزمات أخرى.. مفاجأة: الجنيه الإسترليني يهبط أمام اليورو والدولار
العراق.. الحصيلة النهائية لضحايا انهيار المزار الديني بكربلاء
وظائف شاغرة بـ «شركة صدارة للكيميائيات» للعمل في الجبيل
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
لندن خارج السيطرة.. الشوارع باتت ملاذًا للصوص (فيديو)

دولي

تفجير عبوة ناسفة في قاعة محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية

تفجير عبوة ناسفة في قاعة محكمة بولاية فرجينيا الأمريكية
٠٢:٤٧:٢٤ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلامية أمريكية بأن الشرطة تستجيب لمعلومات عن وجود قنابل في أماكن مختلفة من بينها كنيسة ومحكمة فيدرالية، في بلدة في ولاية فيرجينيا الغربية.

وأوضحت صحيفة “بلوفيلد ديلي تلغراف” أن عناصر الشرطة في بلوفيلد فجروا عبوة مشبوهة عثر عليها داخل مبنى محكمة فيدرالية وأخلوا كنيسة أثناء بحثهم عن قنبلة ثانية.

وأضافت أن فرقة متفجرات من عاصمة الولاية تشارلستون، دخلت قاعة المحكمة الفيدرالية في بلوفيلد حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي. حوالي الساعة 1.10، شوهدت وحدات فرقة القنابل تستعد لدخول كنيسة وستمنستر، وبحلول الساعة 2 مساء بدأت في الانتقال إلى منزل قريب.

وتابع رئيس الشرطة دينيس ديلو إن السلطات تعتقد أنه قد تكون هناك قنبلة ثالثة في منزل أحد المشتبه بهم، مشيرا إلى أنه تم اعتقال أحد الأشخاص دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبين متحدث باسم إدارة شرطة بلوفيلد لصحيفة “الإندبندنت” أن “الحادثة مستمرة وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان في مكان الحادث”.

الكلمات الدلالية:
انفجار بريطانيا محكمة ولاية فرجينيا

مواد ذات صلة

المزيد
الخارجية الأمريكية: سنمد أوكرانيا بالسلاح اللازم ولن تستأنف الدبلوماسية لهذا السبب

الخارجية الأمريكية: سنمد أوكرانيا بالسلاح اللازم ولن تستأنف الدبلوماسية لهذا السبب

منذ 6 أشهر
اليمن: بعد 33 عاماً صالح يسلم الحكم إلى هادي.. والمعارضة البرلمانية تقاطع هذه المراسم (فيديو)

اليمن: بعد 33 عاماً صالح يسلم الحكم إلى هادي.. والمعارضة البرلمانية تقاطع هذه المراسم (فيديو)

منذ 10 سنوات
“نتنياهو” يعلن فوزه في الانتخابات الصهيونية

“نتنياهو” يعلن فوزه في الانتخابات الصهيونية

منذ 7 سنوات
كاتبة أمريكية: الحديث عن اعتدال «إيران» خداع للنفس

كاتبة أمريكية: الحديث عن اعتدال «إيران» خداع للنفس

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *