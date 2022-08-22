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وظائف شاغرة بـ «شركة صدارة للكيميائيات» للعمل في الجبيل
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فرص

وظائف شاغرة بـ «شركة صدارة للكيميائيات» للعمل في الجبيل

وظائف شاغرة بـ «شركة صدارة للكيميائيات» للعمل في الجبيل
٠٢:٢٩:٢٧ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للمواطنين من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مهندس مشاريع تكنولوجيا المعلومات
ـ أخصائي نظم محاسبية
ـ مهندس موثوقية

نبذة عن صدارة:

تأسست شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) كمشروع مشترك بين شركة أرامكو وشركة داو كيميكال الأمريكية، ويمثل مشروع صدارة تحدياً غير مسبوق، إذ يُعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، حيث يتكون من 26 مصنعاً عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً. كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية حوالي 75 مليار ريال.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا

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