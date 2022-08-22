العراق.. الحصيلة النهائية لضحايا انهيار المزار الديني بكربلاء

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني العراقي انتهاء أعمال البحث والإنقاذ للمحتجزين تحت ركام حادث انهيار المزار الديني غرب محافظة كربلاء، كما أعلن عن الحصيلة النهائية للضحايا وهم 8 قتلى بينهم أطفال، موضحا في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كيف تم إخراج المحتجزين تحت الأنقاض.

وأضاف “بدأت فرق الإنقاذ أعمال البحث والإنقاذ باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف وبأسلوب الحفر الدقيق، باستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص قضبان التسليح الحديدية وتفتيت الكتل الخرسانية”.

وتابع بيان الدفاع المدني “تحسبًا لسقوطها على المحتجزين تحت ركام الأنقاض مع الحرص على عمل ثغرة تم من خلالها إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين مع استمرار التواصل اللفظي لطمأنت من تحت الركام وإبقائهم في وعيهم مع استمرار أعمال الحفر الحذر الخطر نظرًا لتعقيدات الموقع الجيولوجية وخطورة واحتمالية تكرار الانهيارات الصخرية على المزار المتصدع، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على فرق الدفاع المدني والمحتجزين.

وعن الحصيلة النهائية للضحايا، أوضحت فرق الدفاع المدني أنها تمكنت من إنقاذ طفلين وصبي في الساعات الأولى من بدء أعمال الإنقاذ وكانوا بصحة جيدة، واستمرت أعمال البحث لأكثر من 60 ساعة عمل متواصل ليل مع نهار.

وأسفرت عن انتشال 8 جثث وهم 5 نساء وطفل ورجلين، وتم غلق مزار القطارة بالاتفاق مع محافظة كربلاء أمام المواطنين بسبب تخلخل دعامات البناء وخطورة المزار بعد الحادث.