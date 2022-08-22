الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
العثور على سيارة مفقود الرياض «تركي الدوسري».. وعائلته تناشد مساعدتها في البحث عنه
جرأة لصوص .. مهاجمة رجل وزوجته في وضح النهار بلندن (شاهد)
متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟ خبير أرصاد يوضح
لو عندك جهاز iPhone12 أو iPhone12 Pro راجع الوكيل فورا.. التفاصيل كاملة في الفيديو
يداوم على صلاة الجماعة .. مغربي يعيش ببريطانيا وهذا نشاطه في الـ 72 من عمره (فيديو)
روسيا تُصعّد الموقف بشأن اغتيال « دوجينا» لمجلس الأمن

محليات

العثور على سيارة مفقود الرياض «تركي الدوسري».. وعائلته تناشد مساعدتها في البحث عنه

العثور على سيارة مفقود الرياض «تركي الدوسري».. وعائلته تناشد مساعدتها في البحث عنه
٠١:٥٢:٤٢ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عائلة مفقود الرياض تركي بن عبدالهادي سالم الدوسري، أنها وجدت سيارته ومستلزماته في السيارة، ولكنها لم تعثر عليه حتى الآن.

ودعت عائلة تركي الدوسري، كل من يعثر عليه أو يشاهده، الاتصال بأقرب جهة أمنية أو الاتصال على الأرقام التالية (0555556592 – 0555101850) .

وأوضحت عائلة مفقود الرياض تركي الدوسري، أن آخر تواجه له كان منذ يوم 5/1/1444هـ بالقرب من مستشفى الشميسي بالرياض.

وتفاعل مغردون عبر وسم “مفقود الرياض تركي الدوسري”، داعين الله أن يرده إلى أهله سالما غانما ويقر عين والدته به.

الكلمات الدلالية:
البحث عن مفقود الرياض الرياض تركي الدوسري مفقود الرياض مفقود الرياض الدوسري

مواد ذات صلة

المزيد
ضبط مواطن ينقل 20 وافدًا مخالفًا.. وشرطة جازان: الغرامة تصل لـ 15 سنة سجن ومليون ريال

ضبط مواطن ينقل 20 وافدًا مخالفًا.. وشرطة جازان: الغرامة تصل لـ 15 سنة سجن ومليون ريال

منذ 8 أشهر
في أحدث استطلاع رأي.. تدهور شعبية «ترامب» إلى أدنى مستوياتها

في أحدث استطلاع رأي.. تدهور شعبية «ترامب» إلى أدنى مستوياتها

منذ 5 سنوات
وزير العدل: المملكة الأسرع عالميا في إصدار صكوك نقل الملكية.. ولا نملك حق إلغائها

وزير العدل: المملكة الأسرع عالميا في إصدار صكوك نقل الملكية.. ولا نملك حق إلغائها

منذ 10 سنوات
مصادر: «النقد» تقرر تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

مصادر: «النقد» تقرر تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *