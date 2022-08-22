العثور على سيارة مفقود الرياض «تركي الدوسري».. وعائلته تناشد مساعدتها في البحث عنه

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عائلة مفقود الرياض تركي بن عبدالهادي سالم الدوسري، أنها وجدت سيارته ومستلزماته في السيارة، ولكنها لم تعثر عليه حتى الآن.

ودعت عائلة تركي الدوسري، كل من يعثر عليه أو يشاهده، الاتصال بأقرب جهة أمنية أو الاتصال على الأرقام التالية (0555556592 – 0555101850) .

وأوضحت عائلة مفقود الرياض تركي الدوسري، أن آخر تواجه له كان منذ يوم 5/1/1444هـ بالقرب من مستشفى الشميسي بالرياض.

وتفاعل مغردون عبر وسم “مفقود الرياض تركي الدوسري”، داعين الله أن يرده إلى أهله سالما غانما ويقر عين والدته به.