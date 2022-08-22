لندن خارج السيطرة.. الشوارع باتت ملاذًا للصوص (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

منذ أكثر من عشر سنوات وتعتبر مدينة لندن هي أكثر مدن العالم شهرة بسرقات الموبايل، لكن الأمر بدا أنه يتضاعف ويتزايد بشكل مطرد خلال الأشهر القريبة الماضية.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أمس الإثنين لمواطن كويتي يعيش في لندن تعرض لهجوم مسلح من قبل بعض اللصوص هاجموا سيارته أثناء قيادته لها في أحد شوارع لندن.

فيما أخبرت مصادر إعلامية أن السيارة يقودها رجل كويتي اسمه عبد الله البصمان والسيارة من نوع بوغاتي شيرون، ويصل سعرها حوالي 3 مليون جنيه استرليني (13 مليون ريال).

وكما يظهر في الفيديو؛ حاول أحد اللصوص كسر زجاج السيارة لسرقة الساعة التي يرتديها الرجل الكويتي من نوع روليكس وسعرها 110 ألف استرليني، بما يعادل نصف مليون ريال.

وفي نفس السياق تداول أمس الإثنين أيضا رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ، حيث هاجم لصان مسلحان رجلا وزوجته في منطقة نايتسبريدج إحدى أرقى أحياء لندن؛ من أجل سرقة ساعة يد ثمينة ترتديها زوجة الرجل.

ويظهر في الفيديو كيف هجم اللصان على الرجل وزوجته، وطرحا زوجته أرضا من أجل سرقتها، وكيف كافح الرجل من أجل إنقاذ زوجته من يد اللصوص.

وتعتبر مدينة لندن من أكثر مدن العالم شهرة بسرقات الساعات الثمينة والهواتف النقالة، وتقول شرطة لندن إن غالبية السرقات تكون في بعض الشوارع المزدحمة في وسط لندن من خلال راكبي دراجات بخارية خلال استعمال صاحب المحمول له.

ويقول رئيس شرطة مكافحة سرقة المحمول “بوب ماهوني” إن الزيادة في استخدام المحمول عن طريق المشاة من خلال إرسال رسائل أو استخدام الإنترنت يجعلهم هدفا لمثل هذه السرقات عن طريق ركاب الدراجات البخارية.

وأضاف: “إذا كان هناك أحد اللصوص على دراجة بخارية ورأي أحد المشاة وهو يستعمل الهاتف المحمول على الطريق أو على الرصيف أو معهم حقيبة يستطيعون بسهولة أن يسرقوا المحمول أو الحقيبة ويختفون بسرعة كبيرة”.