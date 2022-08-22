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جرأة لصوص .. مهاجمة رجل وزوجته في وضح النهار بلندن (شاهد)
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جرأة لصوص .. مهاجمة رجل وزوجته في وضح النهار بلندن (شاهد)

جرأة لصوص .. مهاجمة رجل وزوجته في وضح النهار بلندن (شاهد)
٠١:٤١:٤٧ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في فيديو مثير جدا، هاجم لصان مسلحان رجلا وزوجته في منطقة نايتسبريدج إحدى أرقى أحياء لندن؛ من أجل سرقة ساعة يد ثمينة ترتديها زوجة الرجل.

ويظهر في الفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هاجم اللصان الرجل وزوجته، وطرحا زوجته أرضا من أجل سرقتها، وكيف كافح الرجل من أجل إنقاذ زوجته من يد اللصوص.

وتعتبر مدينة لندن من أكثر مدن العالم شهرة بسرقات الساعات الثمينة والموبايل، لكن الأمر بدا أنه يتضاعف ويتزايد بشكل مطرد.

تقول شرطة لندن إن غالبية السرقات تكون في بعض الشوارع المزدحمة في وسط لندن من خلال راكبي دراجات بخارية خلال استعمال صاحب المحمول له.

ويقول رئيس شرطة مكافحة سرقة المحمول “بوب ماهوني” إن الزيادة في استخدام المحمول عن طريق المشاة من خلال إرسال رسائل أو استخدام الإنترنت يجعلهم هدفا لمثل هذه السرقات عن طريق ركاب الدراجات البخارية.

وأضاف: “إذا كان هناك أحد اللصوص على دراجة بخارية ورأي أحد المشاة وهو يستعمل الهاتف المحمول على الطريق أو على الرصيف أو معهم حقيبة يستطيعون بسهولة أن يسرقوا المحمول أو الحقيبة ويختفون بسرعة كبيرة”.

وأوضح أن راكبي هذه الدراجات يستطيعون الاختفاء وسط المباني المرتفعة ويصبح من الصعب تتبعهم.

 

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سرقة الساعات سرقة الهواتف المحمولة لصوص لندن لصوص مسلحة

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