الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟ خبير أرصاد يوضح
لو عندك جهاز iPhone12 أو iPhone12 Pro راجع الوكيل فورا.. التفاصيل كاملة في الفيديو
يداوم على صلاة الجماعة .. مغربي يعيش ببريطانيا وهذا نشاطه في الـ 72 من عمره (فيديو)
روسيا تُصعّد الموقف بشأن اغتيال « دوجينا» لمجلس الأمن
مقتل طفلين بانفجار عبوة ناسفة في العراق
مطار «هيثرو» يمدد قرار تحديد عدد المسافرين حتى نهاية أكتوبر

محليات

متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟ خبير أرصاد يوضح

متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟ خبير أرصاد يوضح
٠١:٣٠:٤٥ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الثبيتي مقدم برنامج الصيب النافع، انخفاض الحرارة، نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل، بمشيئة الله.

وقال الثبيتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يظن البعض أن خروج سهيل يبدأ البراد.. وهذه معلومة مغلوطة ..”.

وأضاف “خروج سهيل يبدأ معه النجم الخامس من نجوم الصيف ويقول الأولين :

البل تشتكي طلوع الخامس

الليل ومد النهار شامس

وتابع عبدالعزيز الثبيتي: “الحرارة تبدأ في الانخفاض نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، بمشيئة الله تعالى”.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس انخفاض الحرارة درجات الحرارة عبدالعزيز الثبيتي

مواد ذات صلة

المزيد
الأمير عبدالعزيز بن فهد: اللبرالية والعلمانية تحت مذهب الشيطان

الأمير عبدالعزيز بن فهد: اللبرالية والعلمانية تحت مذهب الشيطان

منذ 11 سنة
«الهلال الأحمر» تتلقى 4765 بلاغاً بالرياض وتباشر 11592 حالة

«الهلال الأحمر» تتلقى 4765 بلاغاً بالرياض وتباشر 11592 حالة

منذ 6 سنوات
في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

في مواجهة السفور.. مغردون يطلقون وسم «الحجاب عفاف وستر للمرأة»

منذ 5 سنوات
«التسليف» يمدد مهلة قرض الزواج إلى عامين من عقد النكاح

«التسليف» يمدد مهلة قرض الزواج إلى عامين من عقد النكاح

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *