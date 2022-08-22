متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟ خبير أرصاد يوضح

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الثبيتي مقدم برنامج الصيب النافع، انخفاض الحرارة، نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل، بمشيئة الله.

وقال الثبيتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يظن البعض أن خروج سهيل يبدأ البراد.. وهذه معلومة مغلوطة ..”.

وأضاف “خروج سهيل يبدأ معه النجم الخامس من نجوم الصيف ويقول الأولين :

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وتابع عبدالعزيز الثبيتي: “الحرارة تبدأ في الانخفاض نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، بمشيئة الله تعالى”.