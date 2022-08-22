متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟ خبير أرصاد يوضح
تواصل – فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الثبيتي مقدم برنامج الصيب النافع، انخفاض الحرارة، نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل، بمشيئة الله.
وقال الثبيتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يظن البعض أن خروج سهيل يبدأ البراد.. وهذه معلومة مغلوطة ..”.
وأضاف “خروج سهيل يبدأ معه النجم الخامس من نجوم الصيف ويقول الأولين :
البل تشتكي طلوع الخامس
الليل ومد النهار شامس
وتابع عبدالعزيز الثبيتي: “الحرارة تبدأ في الانخفاض نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، بمشيئة الله تعالى”.
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يظن البعض ان خروج سهيل يبدا البراد
وهذه معلومة مغلوطة ..
خروج سهيل يبدا معه النجم الخامس من نجوم الصيف يقول الاولين :
البل تشتكي طلوع الخامس
الليل ومد النهار شامس
الحرارة تبدا في الانخفاض نهاية سبتمبر وبداية اكتوبر .
— عبدالعزيز الثبيتي ⭐️ (@1984_asd) August 22, 2022