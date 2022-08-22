يداوم على صلاة الجماعة .. مغربي يعيش ببريطانيا وهذا نشاطه في الـ 72 من عمره (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نتعرف على الشيخ أحمد المغربي الذي يواظب على الصلوات الخمس في المساجد مع الجماعة، كما يواظب على ممارسة الرياضة بانتظام؛ وذلك برغم كبر سنه الذي تجاوز 72 عاما.

ويظهر في الفيديو المتداول الشيخ أحمد المغربي وهو يمارس رياضة حمل الأثقال وتقوية العضلات، ويوجه خلال الفيديو كلمة طيبة للجميع بأنه جاء إلى بريطانيا منذ 42 سنة.

ويضيف المغربي خلال الفيديو، أنه يمارس الرياضة منذ 40 سنة تقريبا، وأنه يتمنى أن يحافظ جميع المسلمين على صلواتهم وعلى ممارسة الرياضة يوميا، فهي من أهم الأشياء في حياة الإنسان.