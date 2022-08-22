لو عندك جهاز iPhone12 أو iPhone12 Pro راجع الوكيل فورا.. التفاصيل كاملة في الفيديو

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قررت شركة آبل العالمية استدعاء أجهزة iPhone12 و iPhone12 Pro بسبب خلل في الصوت.

وقد تبين لشركة Apple أن نسبة صغيرة من أجهزة iPhone 12 وiPhone 12 Pro قد تواجه مشاكل في الصوت بسبب أحد المكونات التي قد يكون بها عطل في وحدة جهاز الاستقبال. تم تصنيع الأجهزة المتأثرة بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021.

إذا كان iPhone 12 أو iPhone 12 Pro لا يصدر صوتا من جهاز الاستقبال عند إجراء المكالمات أو استقبالها، فقد يكون مؤهلا للخدمة.

ونوهت الشركة العالمية عبر موقعها المخصص للمملكة، بالبحث عن مقدم خدمة معتمد من Apple لخدمة iPhone 12 أو iPhone 12 Pro. سيتم فحص iPhone الخاص بك قبل إجراء أي عمليات خدمة عليه للتحقق من أنه مؤهل للاستفادة من هذا البرنامج.

قبل الخدمة، انسخ بيانات iPhone احتياطيًا إلى iCloud أو الكمبيوتر. تعرّف على المزيد حول تجهيز iPhone للخدمة.

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