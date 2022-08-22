سنة غائبة في صلاة الجنازة لنيل الأجر الجزيل من الله

تواصل ـ فريق التحرير:

وجه فضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، أن في صلاة الجنازة ينبغي أن تُكثّر الصفوف ولو لم تُكمل.

جاء ذلك في منشور نشره الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: في صلاة الجنازة ينبغي أن تُكثّر الصفوف ولو لم تُكمل؛ لأنه ورد فضل فيمن صلى عليه ثلاثة صفوف فأكثر [أبو داود:3167].

وأضاف الشيخ: وورد في من صلى عليه أربعون فأكثر [مسلم:948]، وورد من صلى عليه مائة من المسلمين شُفِّعوا فيه [مسلم:947]، فنحرص على هذه السنن؛ لننال من ذلك الأجر الجزيل من الله تعالى.