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المسميات الوظيفية ورابط التقديم.. «الملاحة الجوية» تعلن عن وظائف شاغرة
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فرص

المسميات الوظيفية ورابط التقديم.. «الملاحة الجوية» تعلن عن وظائف شاغرة

المسميات الوظيفية ورابط التقديم.. «الملاحة الجوية» تعلن عن وظائف شاغرة
١٢:٤٢:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رئيس قسم البنية التحتية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، مطلوب تكنولوجيا المعلومات.

خبرة 9 سنوات كحد أدنى في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة معقدة.

رئيس قسم أبحاث السوق:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الإلكترونية.

من 9 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال البحث والتطوير في السوق ، مع خبرة في منصب إداري.

مهندس كهروميكانيكي:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

مطلوب معرفة أساسية بالملاحة الجوية وجهاز CNS / ATM.

المعرفة والخبرة:  من 0 إلى 3 سنوات خبرة في أعمال الهندسة / الصيانة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الملاحة الجوية فرص عمل مسميات وظيفية وظائف شاغرة

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