المسميات الوظيفية ورابط التقديم.. «الملاحة الجوية» تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رئيس قسم البنية التحتية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، مطلوب تكنولوجيا المعلومات.

خبرة 9 سنوات كحد أدنى في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة معقدة.

رئيس قسم أبحاث السوق:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الإلكترونية.

من 9 إلى 12 عامًا من الخبرة في مجال البحث والتطوير في السوق ، مع خبرة في منصب إداري.

مهندس كهروميكانيكي:

المؤهلات والخبرات:

مطلوب درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

مطلوب معرفة أساسية بالملاحة الجوية وجهاز CNS / ATM.

المعرفة والخبرة: من 0 إلى 3 سنوات خبرة في أعمال الهندسة / الصيانة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).