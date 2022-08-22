معايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن وكيفية معرفة قيمة الاستحقاق التقريبية

تواصل- فريق التحرير:

أوضح حساب المواطن أن شمول المواطن بالبرنامج والدعم من عدمه يتحدد وفق معيارين، هما عدد وأعمار أفراد الأسرة، والمعيار الثاني باحتساب مجموع الدخل الشهري للأسرة.

وأشار “الحساب” إلى أنه يمكن لأي مواطن استخدام حاسبة الدعم التقديرية؛ للتأكد من استحقاقه للدعم أو عدم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط: اضغط هنا :

الفرق بين الأهلية والاستحقاق

شروط الاستحقاق :

1- الجنسية للمستفيد الرئيسي فيجب أن يكون سعوديًا.

2- أن يكون مقيمًا في المملكة.

3- توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

4- يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفقًا لمعايير منها، عدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة.

شروط الأهلية:

1- أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

2- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

3- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

4- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

كشف برنامج حساب المواطن، أن صرف الدعم يكون حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار.

معايير الاستحقاق

1 – دخل الأسرة.

2 – عدد الأفراد.

3 – أعمار أفراد الأسرة.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيدين، استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

تغيير الرقم القديم

كشف البرنامج أنه بإمكان المستفيدين تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد، مبينًا ذلك خلال رده على رسالة أحد المستفيدين والذي تساءل فيها عن إمكانية تغيير الرقم القديم وعمل تعديل لرفع العقد.

تحذير للمستفيدين

كما حذر البرنامج المستفيدين الذين طرأ على بياناتهم أيّ تغيير من عدم تحديث البيانات في البرنامج، مشددًا على أن أمامهم مهلة 15 يومًا، وأنه يجب تحديث البيانات خلال مدة 15 يومًا من حدوث التغيير، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية، مؤكدًا أنه لا يلزم تحديث البيانات على البرنامج إذا لم يطرأ عليها أي تغيير.

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