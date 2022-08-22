دراسة توضح خطورة الإفراط في تناول التفاح

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كشفت دراسة حديثة عن بعض الأضرار في حال الإفراط في تناول ثمار التفاح، على الرغم من الفوائد المذهلة لهذه الفاكهة.

وتفصيلا أوضحت الدكتورة ريما مويسينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الرأي السائد بأن التفاح صحي ويمكن تناوله بأي كمية غير صحيح، وحذرت من عواقب الإفراط بذلك.

وأضافت ريما في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن الإفراط بتناول التفاح، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

وتابعت “هناك عبارة شائعة: الفواكه والخضروات مفيدة ويمكن للشخص تناول الكمية التي يريدها، ولكن هذه العبارة أصبحت موضع انتقاد؛ لأنه فعلا يمكن تناول الخضروات بكميات كبيرة، ولكن تناول الفواكه بكميات كبيرة، وخاصة التفاح يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة القديمة، أو حتى الإصابة بأمراض مزمنة جديدة”.

وأشارت د. ريما مويسينكو أن المقصود هنا بالدرجة الأولى عملية التمثيل الغذائي المرتبطة بأيض الكربوهيدرات”، كما نصحت الخبيرة بعدم تناول أكثر من ثلاث تفاحات في اليوم.