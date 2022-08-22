انهيار كلي وجزئي لـ 122 مدرسة جراء السيول في السودان

تواصل- وكالات:

كشف وزير التربية والتعليم المكلف بولاية الجزيرة بالسودان، الدكتور كمال الدين عوض، أن السيول والأمطار التي ضربت منطقتي المناقل وجنوب الجزيرة تأثرت بها 95 مدرسة تعليم ثانوي وأساس (ابتدائي- إعدادي).

وقال “عوض” في تصريحات اليوم على هامش الملتقى الجامع لمديري التعليم بالولايات، إن تأثر المدارس ما بين كلي وجزئي كبير جدًا ويفوق إمكانيات حكومة الولاية.

وكانت إدارة التقويم والقياس بوزارة التربية ولاية الجزيرة أعلنت عن إرجاء امتحانات البديل لشهادة الأساس إلى أجل غير مسمى إلى حين انجلاء أزمة السيول والأمطار.

وفي نفس السياق، قال وزير التعليم المُكلف بولاية نهر النيل شمس الدين أحمد المصطفى، إن السيول أدت لتأثر (12) مدرسة ثانوية و(15) أساسية بالولاية ما بين انهيار كلي وجزئي، ووصف تكاليف الترميم بالعالية.

وفي الأثناء، أزاحت وزارة التربية والتعليم بولاية غرب دارفور الستار عن تحول معظم مدارس عاصمة الولاية (الجنينية) إلى معسكرات لإيواء النازحين وكذلك الوزارات بالولاية، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على بدء العام الدراسي في موعده.