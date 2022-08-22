«تقويم التعليم» تطلق مبادرة «جاهزية» لدعم خريجي التعليم العالي.. 6 أهداف

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إطلاق مبادرة “جاهزية”؛ لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل.

وتهدف المبادرة إلى تطوير معايير التخصصات الأكاديمية من معارف ومهارات وقيم تخصصية، كإحدى متطلبات الاعتماد البرامجي، وقياس جودة مخرجاتها، بالتعاون مع الجهات الوطنية والعالمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل أهداف المبادرة بالتفصيل ما يلي:

– تحسين جودة التعليم الجامعي

– تحديد المعارف والمهارات والقيم لخريجي التخصصات المختلفة

– تحسين معدلات التوظيف للخريجين السعوديين وتقليل البطالة

– تعزيز التوافق مع متطلبات سوق العمل

– المساهمة في رفع الناتج الإجمالي

– تحديد جوانب التحسين والتطوير