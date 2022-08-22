الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«تقويم التعليم» تطلق مبادرة «جاهزية» لدعم خريجي التعليم العالي.. 6 أهداف
جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح باب القبول في دبلوم مهارات التواصل الإداري للصم
«الذيابي» يوضح معلومات قد لا يعرفها البعض عن دهون الكبد
وظائف شاغرة لمختلف التخصصات بـ «شركة التعدين العربية»
أهم 10 .. موجز أخبار اليوم الإثنين
بارقة أمل.. اكتشاف قد يوقف تقدم مرض السرطان لدى المصابين

محليات

«تقويم التعليم» تطلق مبادرة «جاهزية» لدعم خريجي التعليم العالي.. 6 أهداف

«تقويم التعليم» تطلق مبادرة «جاهزية» لدعم خريجي التعليم العالي.. 6 أهداف
١١:٣٠:٢٩ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إطلاق مبادرة “جاهزية”؛ لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل.

وتهدف المبادرة إلى تطوير معايير التخصصات الأكاديمية من معارف ومهارات وقيم تخصصية، كإحدى متطلبات الاعتماد البرامجي، وقياس جودة مخرجاتها، بالتعاون مع الجهات الوطنية والعالمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل أهداف المبادرة بالتفصيل ما يلي:

– تحسين جودة التعليم الجامعي

– تحديد المعارف والمهارات والقيم لخريجي التخصصات المختلفة

– تحسين معدلات التوظيف للخريجين السعوديين وتقليل البطالة

– تعزيز التوافق مع متطلبات سوق العمل

– المساهمة في رفع الناتج الإجمالي

– تحديد جوانب التحسين والتطوير

الكلمات الدلالية:
التعليم العالي خريجي التعليم العالي مبادرة جاهزية هيئة تقويم التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
استدعاء 12 ألف سيارة «فورد/توروس» موديلات (2010-2013م) لخلل في مِقبض الباب

استدعاء 12 ألف سيارة «فورد/توروس» موديلات (2010-2013م) لخلل في مِقبض الباب

منذ 7 سنوات
الجوف.. «مرور طبرجل» يوقف مركبة بالقوة الجبرية بسبب التفحيط في متنزه عام

الجوف.. «مرور طبرجل» يوقف مركبة بالقوة الجبرية بسبب التفحيط في متنزه عام

منذ 5 سنوات
22 أمرًا ملكيًا لتطوير «الدفاع».. بينها صفقات أسلحة وتعيين كفاءات

22 أمرًا ملكيًا لتطوير «الدفاع».. بينها صفقات أسلحة وتعيين كفاءات

منذ 4 سنوات
«المياه الوطنية» : لا انقطاعات أو انكسارات في مياه موسم الحج

«المياه الوطنية» : لا انقطاعات أو انكسارات في مياه موسم الحج

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *