وظائف شاغرة لمختلف التخصصات بـ «شركة التعدين العربية»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:
المسميات الوظيفية:
1- أخصائي علاقات الموظفين 1
ـ درجة البكالوريوس ذات الصلة
ـ خبرة 4 سنوات خبرة ذات صلة
2- أخصائي أول ، علاقات الموظفين II
ـ درجة البكالوريوس ذات الصلة
ـ خبرة 6 سنوات خبرة ذات صلة
3- مدير DAP II
ـ دكتوراه في الهندسة (تخصص محدد) + سنتان في M6 (مهندس أول)
ـ خبرة 5 سنوات خبرة ذات صلة في صناعة التعدين
4- مساعد إداري أول
ـ درجة البكالوريوس ذات الصلة
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: الرابط التالي: اضغط هنا