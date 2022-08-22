الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لمختلف التخصصات بـ «شركة التعدين العربية»
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فرص

وظائف شاغرة لمختلف التخصصات بـ «شركة التعدين العربية»

وظائف شاغرة لمختلف التخصصات بـ «شركة التعدين العربية»
١٠:٠٣:٤٧ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين العربية (معادن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي علاقات الموظفين 1
ـ درجة البكالوريوس ذات الصلة
ـ خبرة 4 سنوات خبرة ذات صلة

2- أخصائي أول ، علاقات الموظفين II
ـ درجة البكالوريوس ذات الصلة
ـ خبرة 6 سنوات خبرة ذات صلة

3- مدير DAP II
ـ دكتوراه في الهندسة (تخصص محدد) + سنتان في M6 (مهندس أول)
ـ خبرة 5 سنوات خبرة ذات صلة في صناعة التعدين

4- مساعد إداري أول
ـ درجة البكالوريوس ذات الصلة

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: الرابط التالي: اضغط هنا

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