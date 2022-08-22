الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الذيابي» يوضح معلومات قد لا يعرفها البعض عن دهون الكبد
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صحة

«الذيابي» يوضح معلومات قد لا يعرفها البعض عن دهون الكبد

«الذيابي» يوضح معلومات قد لا يعرفها البعض عن دهون الكبد
١٠:١١:٢٩ م، الإثنين، ٢٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض إن دهون الكبد عبارة عن مرض صامت.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن مرض دهون الكبد عبارة عن مرض صامت، لا يسبب عادةً أعراض إلا في المراحل المتقدمة”، موضحاً أن اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة يكون مصادفة بعد إجراء أشعة للبطن أو تحاليل الكبد.

وفي وقت سابق، نصح د. معتز هاشم استشاري جهاز هضمي وأمراض وزراعه الكبد، بأهمية ممارسة الرياضة وتخفيف السكر والنشويات للوقاية من دهون الكبد.

وقال د. هاشم، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “من المهم جداً ممارسة الرياضة، سواء رياضة المشي السريع 150 دقيقة في الأسبوع، أو رياضة المقاومة باستخدام الأجهزة أو رفع الأثقال”، كما نصح أيضا بأهمية تخفيف السكر والنشويات، ومتابعة الوزن والكوليسترول في الجسم، وأيضا الدهون الثلاثية ومحيط الخصر.

وأوضح هاشم أن الشخص النحيف أيضاً يمكن أن يصاب بدهون الكبد ولذلك يجب ومن المهم جداً استشارة الطبيب ومتابعة الحالة”.

الكلمات الدلالية:
أمراض الكبد الكبد دهون الكبد صحة عبدالله الذيابي

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