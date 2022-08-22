جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح باب القبول في دبلوم مهارات التواصل الإداري للصم

تواصل ـ واس:

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فتح باب القبول في برنامج (دبلوم مهارات التواصل الإداري للصّم) خلال المدة من 26 ـ 29 محرم عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وأوضحَ معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن الجامعة حريصة على توفير البرامج النوعية الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة؛ لإعدادهم وتمكينهم للإسهام بشكل فاعل في المجتمع وتأهيلهم علميًّا وعمليًّا.

الجدير بالذكر أن برنامج (دبلوم مهارات التواصل الإداري للصّم) مدته سنة دراسية واحدة يحصل الطالب المتخرج بعدها على درجة الدبلوم المشارك في التخصص.